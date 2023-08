Niente Milan, la Roma sorpassa e chiude: colpo in attacco

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la Roma si sarebbe fatta avanti nei confronti di un obiettivo rossonero.

Roma e Milan sono accomunate da un unico obiettivo: la ricerca di una punta. Il Milan per il vice-Giroud, una questione prettamente anagrafica e la Roma causa infortunio di Tammy Abraham.

Ad essere al centro della questione è l’attaccante del Bayer Leverkusen Sardar Azmoun. L’iraniano avrebbe ricevuto un’offerta allettante dalla squadra di Josè Mourinho e, nelle prossime ore, dovrà prendere una decisione.

Azmoun-Roma, Milan beffato

Nonostante l’enorme interesse per Hugo Ekitike e per Armando Broja il Milan avrebbe preferito assicurarsi un’opzione valida, come Azmoun per l’appunto, da prendere in considerazione nel caso l’attaccante del Psg o del Chelsea non venisse tesserato.

Il suo valore di mercato è di 12 milioni. Nell’ultima stagione ha siglato 4 gol in 23 presenze in Bundesliga.