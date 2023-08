Non solo Messias: arriva un’altra cessione

Il Milan a lavoro con gli esuberi. Praticamente fatta per l’addio di Messias, ma i rossoneri sono pronti ad un’altra cessione.

Il Milan va via via preparandosi in vista dell’inizio della stagione, ormai alle porte. Le ultime settimane, tra amichevoli ed allenamenti, saranno utili per affinare il feeling di una squadra che ha cambiato molto. Il mercato rossonero ha visto l’ingresso in scena di nuovi protagonisti, chiamati ad alzare l’asticella di una squadra che vuole continuare a vincere. Le entrate non sono finite e i rossoneri potrebbero ancora accogliere qualcuno tra le loro fila: si valuteranno, da qui al prossimo 1 settembre, tutte le opzioni a portata.

Intanto, nelle prossime ore, continueranno le cessioni. Il Milan ha i suoi esuberi, che sta cercando di piazzare al più presto. Partito Rebic verso Istanbul, ora pare sia la volta buona per i saluti di Messias. Ma nelle prossime ore un altro rossonero è in uscita e per il Milan arriverà così un’altra cessione.

Dopo Messias un’altra cessione: il rossonero pronto all’addio

Junior Messias ha declinato le offerte turche, per motivi personali oltre che per professionali. Il suo futuro, si sapeva già, sarà ancora in Italia – suo paese di adozione – ancora in Serie A. Difatti è virtualmente un nuovo giocatore del Genoa e nelle prossime ore dovrebbe già svolgere le visite mediche di routine col Grifone. Che continua a guardare in casa Milan per rinforzarsi, in particolare a centrocampo: l’idea delle ultime ore porta a Yacine Adli, altro esubero rossonero.

Il Genoa, i cui rapporti col Milan sono ottimi, sa che Adli è da tempo in uscita. L’ex Bordeaux, arrivato con tutti i favori del pronostico, in rossonero non ha praticamente mai trovato spazio. Presenze col contagocce, nessun gol e nessuna possibilità concreta di prendersi un pezzo della mediana rossonera.

Resta in uscita e su di lui i club non mancano: Siviglia, Eintracht Francoforte e Lille sono alla finestra, pronte ad accaparrarsi il giovane centrocampista, legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026. Ma una permanenza in Serie A non dispiacerebbe ad Adli. E forse nemmeno al Milan, che potrebbe cederlo anche in prestito per valutarne un futuro inserimento.

Il Genoa ci pensa, a due settimane circa dalla fine del mercato, per rinforzarsi a centrocampo. Ad oggi è solo un’idea, ma tra le parti potrebbe presto partire la trattativa. In prestito o a titolo definitivo, sperando di poter piazzare un colpo low cost. Se sono rose, fioriranno.