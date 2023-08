Novità Milan, svelata la terza maglia!

Tutto pronto per la stagione 2023/24, lunedì i rossoneri iniziano il loro percorso in campionato: si riparte da Bologna.

Il Milan è pronto a stupire in campionato ed in Europa ma vuole ripartire dalla propria essenza. Negli ultimi giorni è stata resa nota una vera e propria novità in casa rossonera. La pelle che riveste il corpo dei tifosi e dei calciatori del Milan non è più solo a tinte rossonera ma anche di una particolare colorazione.

Terza maglia Milan, ecco la novità

Lunedì 21 agosto, i rossoneri saranno di scena a Bologna per la prima stagionale in Serie A e chissà che non sfoggino la terza, nuova e particolare, maglia. Dopo la Home e la Away, ecco che arriva oggi per i tifosi rossoneri la maglia Third PUMA x AC Milan per la stagione 2023/24.

Dopo l’anticipazione proprio della società rossonera negli scorsi giorni con un video inerente ai colori della maglia eccola, finalmente, disponibile a tutti i tifosi. Come riporta il sito specializzato ‘evasphane.com‘, la divisa dovrebbe contenere diverse sfumature di viola, verde e azzurro.