Novità per Saelemaekers: Pioli ha deciso così

Il Milan, tra una cessione ed un acquisto, valuta anche possibili novità per chi resta in maglia rossonera, come nel caso di Saelemaekers.

Un’autentica rivoluzione in casa Milan, quest’anno. Dopo gli addii di Maldini, Ibrahimovic e Tonali, i rossoneri si sono scatenati sul mercato, chiudendo ben otto acquisti e promettendo ancora altri rinforzi da qui a fine sessione. La volontà comune in società è quella di dare a Pioli una squadra pronta e competitiva per riprovare a vincere lo scudetto e bissare il percorso straordinario in Champions League. Il tutto all’insegna della continuità.

Molto passerà dall’inserimento dei nuovi, certo. Ma al netto delle cessioni va detto che molti volti del Milan di questi anni sono destinati a restare. Per alcuni di essi si annunciano grosse novità in campo. In particolare per un jolly come Alexis Saelemaekers.

Novità per Saelemaekers: al Milan in un nuovo ruolo?

Il belga, ventiquattro anni, è al Milan dal 2020. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto e fatto un percorso notevole, con centoundici presenze e sei gol. Fu decisivo lo scorso anno in alcune gare della stagione, basti pensare al gol che spezzò le gambe al Napoli nello 0-4 casalingo al Maradona. Pioli ne ha sempre apprezzato le buone qualità e la duttilità, un’arma a favore dell’ex Anderlecht.

Un giocatore, va detto, che in giro per l’Italia e l’Europa piace e non poco. Ma per il belga al momento non sono arrivate offerte concrete per cui, arrivati ad agosto, non è più da escludere una sua permanenza in rossonero. Tuttavia, tra centrocampo ed attacco, zone del campo in cui il belga ha dato spesso il meglio di sé, la concorrenza è folta e gli spazi ridotti. Entra in gioco a questo punto Stefano Pioli, che potrebbe aver trovato la quadra giusta per il funambolo classe 1999.

Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport ripreso dalla pagina fan AC Milan-FR, in caso di permanenza in rossonero Saelemaekers verrebbe impiegato nel ruolo di terzino destro. Un inedito per chi è abituato a percorrere la fascia in lungo ed in largo.

Ma una “retrocessione” tattica che potrebbe segnare la svolta nella carriera del belga, alla luce della duttilità cui si faceva riferimento prima. Di sicuro, un cambio di ruolo allungherebbe la permanenza nella Milano rossonera. Ipotesi, questa, che all’ex Anderlecht non dispiacerebbe affatto. In attesa di novità, c’è una certezza per il giovane Alexis.