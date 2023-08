Numeri pazzeschi per il “Trofeo Silvio Berlusconi”! I dettagli della serata

Alle 21 verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 la partita tra Milan e Monza: in palio il trofeo Silvio Berlusconi.

All’U-Power Stadium, infatti, in un’atmosfera davvero particolare, andrà in scena la gara tra due compagini rappresentative e che Silvio Berlusconi ha a sua volta rappresentato nel corso degli anni. In uno stadio esaurito, la cui capienza è di 16.917 spettatori, ci sarà anche l’intervento de “Il Volo” nel pre-partita insieme ad una breve coreografia di piccoli tifosi, dalle ore 20:45 in Mondovisione secondo quanto voluto da Fininvest, per omaggiare il presidente più amato dalle due squadre e rispettive tifoserie. Presenti anche 210 accreditati tra giornalisti, tecnici e fotografi, provenienti anche dall’estero.

Le maglie delle due squadre saranno arricchite da una patch e saranno messe in vendita su matchwornshirt.com, il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan.

Da sottolineare anche il messaggio affettuoso di un vero e proprio compagno di vita, Adriano Galliani, oggi amministratore delegato del Monza, che ha unito in un unico concetto il profondo affetto di Berlusconi nei confronti delle sue creature con la volontà da parte del mondo rossonero e brianzolo di onorarlo: “Il suo amore per queste due squadre merita di essere onorato”.