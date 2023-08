Nuovo stadio, tentativo di Sala a sorpresa: addio a San Siro?

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo San Siro e il suo futuro con Inter e Milan

Il sindaco di Milano, ai microfoni de La Repubblica, ha espresso il suo pensiero e le sue preoccupazioni riguardo lo stadio Giuseppe Meazza e la permanenza di Inter e Milan a Milano che, con la costruzione di un nuovo stadio, potrebbero trovare difficoltà ad individuare un sito edile per lo stadio e, così, potrebbero allontanarsi dal capoluogo lombardo.

Sala starebbe cercando di convincere Inter e Milan a continuare ad utilizzare il San Siro per le loro partite, con la possibilità di aggiungere un secondo impianto nelle vicinanze. Tuttavia, al momento, il Milan sembra molto restio a questa proposta. Di seguito le parole preoccupate di Giuseppe Sala:

Se confermata, la decisione della soprintendenza avrebbe conseguenze gravi non solo per il futuro dello stadio e per la sua sostenibilità economica, ma anche perché ridurrebbe di molto le possibilità che le squadre restino a Milano con un nuovo impianto.