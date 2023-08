Obiettivo in difesa per il Milan: fissato il prezzo!

Continua il mercato in entrata del Milan, il club fissa il prezzo: pronto un affondo in difesa

Il Milan non è ancora una squadra al completo e le numerose trattative di mercato, aperte negli ultimi giorni, lo dimostrano chiaramente: avanti tutta per un difensore dell’Atletico Platense. Il calciatore in questione è il classe 2002, Marco Pellegrino.

La distanza tra i due club: il punto della situazione

La distanza che per ora divide l’accordo tra club rossonero ed argentino è il valore di mercato del calciatore cresciuto nel Platense. La richiesta, della società sudamericana, per il cartellino si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro mentre a Casa Milan punterebbero ad un esborso più basso.

Il difensore del club argentino stima 17 presenze ed un gol nella Superliga 2023. Difficile capire se l’accordo verrà stipulato, sarà necessaria la volontà del calciatore di provare una nuova esperienza, in Europa.