Offerta dall’Arabia Saudita per un attaccante del Milan: la situazione

Divock Origi resta in uscita dal Milan, l’attaccante è sempre più vicino ai saluti e lontano dalla Serie A.

Il calciomercato del Milan continua ad essere sempre più movimentato tra cessioni e nuove entrate. Dopo i nuovi arrivi, il Milan sta puntando sullo smaltimento di alcuni giocatore in rosa. Tra i profili che il club rossonero vuole cedere, c’è l’attaccante Origi.

Origi verso l’Arabia? Arriva l’offerta

Divock Origi rimane al centro del mercato, il Milan è sempre più convinto di volerlo cedere. Dopo aver ceduto il croato Rebic al Besiktas, ora il club rossonero punta anche sulla cessione dell’attaccante belga.

Il classe ’95 non è riuscito a rispettare le aspettative del Milan, per lui solo due reti realizzate in 27 partite. Per questo motivo, il Milan vuole liberarsi dell’attaccante belga. Secondo Tuttosport, la soluzione migliore per fare cassa sembra arrivare proprio dall’offerta giunta dall’Arabia.