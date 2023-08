Offerta ufficiale: il Torino lo soffia al Milan

In casa Milan è sempre tempo di mercato. Occhio anche agli acquisti di prospettiva: su un obiettivo rossonero va forte il Torino.

Otto acquisti all’attivo per il Milan di Stefano Pioli, che va via via preparandosi per la nuova stagione di Serie A. Il Diavolo si vuol candidare a protagonista per la corsa scudetto, da strappare al Napoli campione d’Italia. Al netto dell’addio di Tonali ed altre cessioni che ci saranno, da qui a fine agosto, i rossoneri continuano a sondare il mercato.

Occhi al presente, per dare a mister Pioli la squadra migliore possibile. Ma anche al futuro, in prospettiva, per i protagonisti rossoneri di domani. Ma la concorrenza non manca ed ora c’è da battere quella del Torino, che si è mosso in anticipo per un obiettivo del club rossonero.

Il Toro affonda per Alejo Veliz: c’è l’offerta ufficiale!

Il nome è quello di Alejo Veliz, attaccante argentino del Rosario Central e dell’Under 20 albiceleste. Classe 2003, Veliz è uno dei talenti più cristallini che possa offrire oggi il calcio argentino, come testimoniano gli estimatori presenti in Europa e i numeri: col Central diciassette reti all’attivo, con la maglia dell’Albiceleste tre gol in quattro presenze, nel recente mondiale di categoria ospitato proprio in Argentina.

Un centravanti di tutto rispetto e giovanissimo, avendo appena vent’anni e un futuro tutto da scrivere. Futuro che potrebbe essere in Europa, in Serie A. Ma forse non al Milan. Per Veliz, si diceva, c’è la fila. Ma prima di tutti si è mosso il Torino di Urbano Cairo, presentando al Rosario Central un’offerta ufficiale da sei milioni di euro più bonus. Lo riferisce Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ufficiale.

Una mossa a sorpresa, che ha spiazzato il Milan, ora a rischio di essere fuori dalla corsa al talento argentino. Il Toro si è mosso, con il placet di Juric e la speranza di spuntarla. Unico scoglio da superare la clausola rescissoria di Veliz: il Central chiede quattordici milioni, ma potrebbe accontentarsi di meno.

Il mercato continua a muoversi e nessuno è disposto a perdere tempo. La sensazione è che si è solo all’inizio di una lunga storia di mercato. Intanto il Toro si muove, aspettando mosse del Diavolo, se ci saranno.