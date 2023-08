Ok per la cessione, svolta sul futuro: resta in Serie A

Il Milan ha dato il suo sì per la cessione del giocatore in questa finestra di mercato: resterà in Serie A.

Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di mercato, quella che servirà alle squadre mercato per limare le ultime punte delle proprie rose. Lo sa il Milan, guidato dalla coppia Furlani-Moncada, che sta lavorando in questo finale sulle uscite. Infatti nelle ultime ore un’opzione sta prendendo quota: quella della cessione di Alexis Saelemaekers.

Milan, Saelemaekers vicino all’uscita

Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, il belga avrebbe aperto alla cessione in questa finestra di mercato. Infatti il classe ’99 avrebbe dato il proprio sì per trasferirsi al Bologna di Thiago Motta, che ieri ha impattato per 1-1 con la Juventus allo Stadium.

L’affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il Bologna che potrebbe presentare l’offerta decisiva nella giornata di oggi. Per i felsinei si tratterebbe di un ottimo acquisto per il 4-2-3-1 di Thiago Motta, nonché del settimo arrivo in questa finestra di mercato.

Dunque Saelemaekers, dopo due anni e mezzo di Milan conditi da 111 presenze e 6 gol in Serie A, potrebbe terminare qua la sua avventura a Milano. Le sue qualità potrebbero presto passare sotto l’ala di Thiago Motta, pronto a limare le ultime spunte di un giocatore che al Milan ha sempre brillato a targhe alterne.