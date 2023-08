Okafor: “Ho scelto il Milan per la sua storia!” Poi il commento su Leao

Oggi la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto rossonero Noah Okafor. L’attaccante del Milan non vede l’ora di scendere in campo, grande accoglienza da parte dei suoi nuovi compagni di squadra.

Le prime parole del nuovo acquisto del Milan Noah Okafor nella conferenza stampa di oggi a Milanello. Un’accoglienza fantastica da parte dei compagni di squadra e dei tifosi, i primi giorni in rossonero, la stima per Giroud e Leao, il rapporto con Chukwueze, gli obiettivi, i motivi della scelta e tanti altri spunti interessanti.

Inizia davvero bene l’avventura rossonera di Okafor. Si percepisce la sua emozione nel vestire i nuovi colori e la soddisfazione di parlare nello storico centro sportivo di Milanello. Ha stregato i rossoneri quando vestiva la maglia del Salisburgo, adesso si ritrova qui da protagonista.

“La sensazione è stata meravigliosa, il primo incontro con la squadra mi è piaciuto molto. Il Milan è sempre stata la mia priorità, non vedo l’ora di scendere subito in campo. Ho scelto questo club per la sua storia, mi ha molto impressionato. Voglio sempre vincere e non mi piace perdere; amo la filosofia del club e la sua storia”.

Okafor sull’amico Leao: “Siamo molto simili, sono felice di giocare con lui”, chiude caricando i tifosi

Okafor si sente già pronto a scendere in campo, domani la prima possibilità in occasione della sfida con il Monza valida per il Trofeo Berlusconi. L’infortunio al metatarso è già alle spalle, tra qualche giorno starà ancora meglio.

“Sto bene, i preparatori mi hanno detto che nel giro di dieci giorni starò ancora meglio. Con il Monza sarà una partita molto importante, deciderà il mister se giocherò o meno. Penso che il Milan sia una squadra forte sia in fase di allenamento sia in fase di gioco. Mi allenerò giorno per giorno, mi aspetta una grande stagione”.

L’attaccante svizzero non è spaventato dalla concorrenza, stima molto i compagni di reparto. Origini in comune con Chukwueze, stile di gioco simile con Leao, ammirazione per Giroud. Infine ringrazia i tifosi e li carica per l’inizio della stagione.