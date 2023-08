Origi e Saelemaekers reintegrati? Decisione presa: annuncio dal Milan

Il punto delle cessioni in casa Milan tiene banco gli ultimi giorni di calciomercato. Proprio su questo argomento oggi in conferenza stampa si è esposto il tecnico Stefano Pioli, facendo luce sulla questione.

Stefano Pioli alla vigilia della seconda giornata di campionato ha parlato alla stampa per la canonica conferenza stampa. Tra le varie domande si è alzata a gran voce quella sugli esuberi che non mancano attualmente nella rosa di Pioli. Il tecnico però ha fatto chiarezza “dribblando” la domanda a modo suo, lasciando però uno spiraglio per quei calciatori che sembrano sempre più lontani da Milanello. Rispondendo così:

“Esuberi? Sono tutte valutazioni che non faccio adesso. Ci penseremo il 2 settembre, dopo la partita con la Roma, a mercato chiuso. Vediamo cosa succederà”.

Via alle cessioni, Origi e Saelemaekers i primi su tutti, ma che fatica

Naturalmente quando parliamo di esuberi, i casi principali sono quelli legati a Divock Origi e Alexis Saelemaekers. Il primo ha deluso le aspettative dei rossoneri con una stagione da incubo, fatta da solo ombre e qualche abbaglio che però non ha convinto nemmeno i più ottimisti. Complice la pessima stagione, scarseggiano le offerte. Nel mese scorso qualche squadra turca aveva fatto un sondaggio per la punta, ma le trattative si sono arenate subito. Erano arrivate anche le sirene arabe per il calciatore, il belga però ha rifiutato categoricamente sperando in un’offerta dall’Europa. Offerta che però non è arrivata e non è improbabile dunque un suo ritorno agli ordini di Pioli (che durante l’estate l’ha relegato tra tribune e panchine). Saranno dunque importanti questi giorni per capire il suo futuro, ma sembra più probabile una permanenza in rossonero.

Discorso simile anche per Alexis Saelemaekers , per la folta abbondanza sulla trequarti anche l’esterno è pronto a salutare la compagnia rossonera. Su di lui però come per Origi le offerte scarseggiano. West Ham e Betis hanno tentato dei sondaggi che però non hanno portato l’esito sperato. Anche in questo caso la permanenza sembra essere l’opzione primaria, non per volontà del Milan sottolineiamo, ma per colpa di offerte che non sembrano arrivare.

Ultimo esubero è Ballo-Tourè. Qui la situazione è ben diversa, il calciatore ha trovato un accordo con il Werder Brema ma il problema sembra essere la situazione legata tra i due club. Infatti i tedeschi vorrebbero il calciatore in prestito, formula che non ha trovato risposta positiva da parte dei rossoneri che vorrebbero liberarsi definitivamente del calciatore. Trattativa dunque in stand-by che si tirerà fino al primo settembre, ultimo giorno utile per le trattative. Il Milan dunque continua a sperare in un’uscita totale del difensore, riuscendo a fare cassa.