Origi in partenza, blitz dalla Serie A: può lasciare il Milan

Origi, uno dei maggiori esuberi in casa Milan, potrebbe partire in quest’ultima settimana di calciomercato.

Il Milan sta cercando di perfezionare il proprio mercato in queste ultime ore che ci separano dalla chiusura della finestra estiva. Infatti Furlani e Moncada stanno lavorando per riuscire a chiudere diversi affare in uscita, su tutti quello che porterebbe Alexis Saelemaekers al Bologna. Tuttavia attenzione al discorso punte perché Origi potrebbe aver trovato una pretendente.

Mercato, il Toro punta Origi

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino starebbe seriamente pensando a Divock Origi per il proprio reparto offensivo. Infatti i granata possono contare solamente sulle variazioni di Sanabria e non hanno una vera e propria punta di ruolo in rosa che piaccia veramente a Juric.

L’unica alternativa possibile per il Torino sarebbe Pellegri. Tuttavia l’ex Genoa e Monaco deve riuscire a convincere Juric delle sue qualità, mentre Seck non rappresenta un’alternativa affidabile per il tecnico granta. Infatti il senegalese che non è mai andato in gol con la maglia del Toro.

Di conseguenza l’interesse del Torino per Origi potrebbe essere veritiero. Il Milan sta alla finestra in attesa di quello che pochi giorni fa sarebbe sembrato un miraggio. Tuttavia il Toro ha bisogno di un’alternativa per il reparto offensivo e velocemente. La fretta, a volte, fa compiere scelte che a tanti sembrerebbero folli.