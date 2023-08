Orsolini out contro il Milan? Annuncio di Thiago Motta in conferenza

In conferenza stampa, Thiago Motta, ha fatto il punto sui diversi giocatori del Bologna infortunati che potrebbero saltare il match contro il Milan

A breve, inizierà nuovamente il campionato e il Milan è pronto a sfidare, nella prima partita del campionato, il Bologna di Thiago Motta. Tuttavia, recentemente, il tecnico della squadra felsinea ha annunciato che ci sono alcuni giocatori che hanno subito un infortunio e che, dunque, potrebbero non riuscire a recuperare prima dell’inizio del campionato. Tra gli infortunati c’è anche Orsolini che è a rischio per il Milan.

Orsolini in dubbio per la partita contro il Milan

Motta, tecnico del Bologna, ha affermato che non è sicuro che Orsolini riesca a recuperare per il Milan. Ecco le sue parole in conferenza:

Averlo in tempi brevi? Vedremo, oggi era in gruppo. Speriamo possa mettere su allenamenti e che possa essere di contributo alla squadra

Tuttavia, oltre Orsolini, ci sono anche altri giocatori che sono in dubbio per la prima partita del campionato. Tra questi ci sono anche Borrow, Posch e Lucumì che, recentemente, hanno subito degli infortuni.