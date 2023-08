Pellegrino sempre più vicino, nella notte arriva un altro indizio dal Platense

Milan sempre più vicino al rinforzo in difesa, si prova a chiudere nelle prossime ore: arriva l’indizio di mercato che lascia pochi dubbi.

Nelle ultime ore il Milan sta provando a stringere per il difensore Marco Pellegrino, 21enne argentino nelle fila del Platense che ha catturato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi la Sampdoria, che stava provando a convincere il giocatore a trasferirsi in Serie A.

Platense manda in panchina Pellegrino

Il campionato italiano sembra una destinazione sempre più sicura per Pellegrino, che potrebbe approdare a Milano, sponda rossonera. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2024, per questo le pretese del club argentino non sono alte: si potrebbe chiudere a 5 milioni di euro e con l’inserimento di una percentuale di rivendita a favore del Platense.

Intanto, nella serata di ieri, si è giocata la finale di Copa de la Liga Profesional tra Boca Juniors e Platense. Con quest’ultimo che, nonostante l’importanza della partita, non ha schierato titolare il difensore argentino.

Pellegrino, infatti, è subentrato soltanto nel secondo tempo lasciando spazio all’immaginazione per quello che potrebbe essere un indizio di mercato finalizzato alla preservazione del giocatore in vista del probabile passaggio al Milan.