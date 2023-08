Piaceva al Milan, adesso giocherà allo Sporting CP: sfuma un obiettivo

Sfuma l’obiettivo del Milan, il calciatore si trasferisce allo Sporting CP nonostante l’interesse rossonero.

Gli ultimi giorni di mercato sono i più intensi, ma anche i più sorprendenti. La finestra chiuderà il 1 settembre e le dirigenze di ogni club stanno lavorando senza sosta per effettuare i famosi colpi di fine mercato, utili per completare la rosa in vista della prossima stagione.

La Serie A 2023-2024 è iniziata e la prima giornata di campionato è stata giocata. I rossoneri si sono resi protagonisti di una prestazione convincente e hanno ottenuto i primi 3 punti. Il Bologna è stato sconfitto per 2-0, grazie alle reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic, quest’ultimo ha offerto una grande prestazione che ha stupito la tifoseria rossonera.

Il mercato rossonero è stato caratterizzato da diversi acquisti, ma anche da cessioni. Uno dei reparti che ha subìto più cambiamenti è il centrocampo. La cessione di Sandro Tonali ha sbloccato la vera e propria rivoluzione, che ha visto arrivare Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

Inoltre, anche il reparto offensivo può essere considerato nuovo. L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e la partenza di Ante Rebic hanno liberato spazio a Noah Okafor. Mentre sulla destra sono stati annunciati Pulisic e Chukwueze, a sinistra è arrivato Luka Romero, ex Lazio.

Fresneda-Milan, sfuma l’obiettivo per la fascia: è vicinissimo allo Sporting CP

Sarà da capire se a mister Stefano Pioli verrà regalato il decimo colpo di mercato. La possibilità che arrivi un altro attaccante c’è, ma una delle idee riguardava il vice Theo Hernandez. L’ostacolo è la volontà di Ballo Toure, che al momento non intende lasciare Milano.

Il pacchetto di terzini è attualmente completo, ma nelle ultime settimane erano stati accostati diversi giocatori per la fascia destra. Uno di questi era Wilfried Singo, ma nelle ultime ore il club rossonero ha visto sfumarne un altro.

Si tratta di Ivan Fresneda. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il terzino sinistro sarebbe ai dettagli con lo Sporting CP. Il calciatore si trasferirà per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni più bonus. Sfumato così un altro calciatore nel mirino rossonero, ma non solo.

Juventus e Milan seguivano il calciatore da settimane, ma nell’ultimo periodo i rossoneri erano dati tra le maggiori pretendenti per accaparrarsi il giovane terzino destro. Inoltre, sulle tracce di Fresneda c’era pure il Barcellona. I blaugrana erano sulle tracce del calciatore per garantirsi un giocatore forte fisicamente e con doti atletiche non indifferenti. Ora non ci sono più chance per prenderlo e i rossoneri penseranno di andare a prendere un terzino sinistro che possa dare rifiato a Theo Hernandez nell’arco dell’intera stagione.

Stefano Pioli attende gli ultimi rinforzi prima di poter affontare un’annata molto difficile che deve riportare in rossonero un altro trofeo dopo la stagione 2022-23 conclusa senza titoli.