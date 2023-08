Pioli dopo Milan-Barcellona: “Tournée positiva”, poi la risposta su Leao

La tournée negli USA del Milan è ormai volta al termine, e questa notte, i rossoneri dopo una gara consistente hanno perso 1-0 contro il Barcellona di Xavi.

I risultati della tournée potrebbero irrigidire i tifosi rossoneri in quanto su tre gare la squadra di Pioli ha ipotecato ben tre sconfitte, ma allontanandosi dal mero risultato è possibile osservare come in realtà il gioco e la condizione siano comunque a un buon punto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio dopo la gara contro i Blaugrana, ha parlato Stefano Pioli, facendo il punto sulla tournée appena conclusa:

“Il bilancio della tournée è molto positivo; abbiamo lavorato bene e affrontato tre partite di altissimo livello, che ci hanno detto qualcosa di particolare. Mancano tre settimane, quello che ho visto è sicuramente positivo”.

L’appunto su Rafa Leao

Quando gli si chiede invece del ruolo di Leao, servito meno del solito dai compagni, replica:

“Servire di più Leao? Chiaro che è un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità”.

Le parole di Pioli lasciano trasparire come, quella negli USA, sia stata una tournée positiva ma che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai rossoneri, che ora si apprestano a tornare a Milano per completare la preparazione che li porterà all’inizio del campionato.