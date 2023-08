Pioli ha dato l’okay: colpo dalla Premier League

Il Milan riflette su un attaccante da impiegare come alternativa a Olivier Giroud. Okafor non garantisce certezze come prima punta e Colombo potrebbe presto partire. I rossoneri potrebbero quindi guardare alla Premier League per ingaggiare il nuovo centravanti.

Nonostante un grande dinamismo e attività il mercato in entrata del Milan potrebbe non essere giunto alla fine. Agli otto innesti ingaggiati durante questa finestra ne potrebbe essere aggiunto un nono, che rientrerebbe nella categoria attaccanti. Il reparto avanzato rossonero è al momento composto da Giroud, Okafor, Colombo e Origi, senza dimenticarsi nel nuovo arrivato Luka Romero.

Allo stato attuale il Diavolo vorrebbe liberarsi del belga ex Liverpool, per il quale alcuni club dall’Arabia Saudita hanno avviato semplici sondaggi. Discorso diverso per l’ex Lecce: il Diavolo punta molto sul giovane cresciuto nella cantera rossonera, ma allo stesso modo ritiene che un’altra esperienza in prestito potrebbe giovare al diretto interessato dopo quella vissuta in Salento, specialmente se in Serie A. Cagliari e Genoa si sono già fatti avanti, con il Grifone che appare in vantaggio.

Per far fronte ad un eventuale trasferimento del classe 2001, i vertici di via Aldo Rossi guardano all’estero. Il profilo di Hugo Ekitike , scaricato dal Paris Saint Germain, piace e non poco. La richiesta dell’emiro del Qatar è tuttavia elevata, pari a 20 milioni, cifra che la dirigenza milanista non intende versare a meno di cessioni particolarmente onerose.

Milan, si valuta l’assalto all’attaccante della Premier: ruolo da vice-Giroud

Vista la domanda eccessiva dei parigini, il Milan sta valutando un piano B. La dirigenza rossonera guarda oltremanica per il sostituto di Olivier Giroud, direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe Armando Broja il centravanti designato per arricchire il reparto offensivo di Pioli.

Un segnale incoraggiante è rappresentato dal consenso del Chelsea nel lasciar partire l’albanese anche in prestito. Inoltre gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero essere un fattore in più per la conclusione dell’affare, come dimostrato dalle trattative di quest’estate che hanno portato Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek da Londra a Milano.

Tuttavia sorgono anche alcuni dubbi riguardanti l’attaccante. La tenuta fisica del classe 2001 potrebbe infatti essere un punto interrogativo, in quanto Broja rientra da un grave infortunio al crociato, patito nel dicembre 2022 durante un’amichevole contro l‘Aston Villa. Inoltre l’ex Southampton potrebbe far gola ad altre società di Premier League: la concorrenza, quindi, potrebbe presto agguerrirsi.