Pioli: “I nostri tifosi sono unici”, poi il commento sul mercato e l’ipotesi Lukaku

Vigilia di Milan-Torino. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa.

Dopo l’ottimo esordio al Dall’Ara, il Milan domani sera tornerà in campo contro il Torino, in un San Siro esaurito e pronto per la prima in casa.

Di seguito le parole di Stefano Pioli in vista della partita:

SUI 70K DI SAN SIRO: “Credo e spero l’amore per questi colori. Giocare a San Siro vuol dire felicità, dove un popolo ci segue. Noi siamo felici di tornarci, cercheremo di fare il massimo”. SULL’INIZIO: “La cosa migliore è la disponibilità dei giocatori, a correre, lavorare, sacrificarsi. Grande punto di partenza”. SUL MERCATO e LUKAKU: “Preferisco che il mercato finisca prima dell’inizio del campionato. Sono concentrato sulla partita, il club è organizzato e saprà cogliere le situazioni migliori se ci saranno”.

SU LEAO: “Sta migliorando, sia in campo che fuori. Sta lavorando in maniera positiva”. SUI NUOVI ACQUISTI E IL TORINO: “I nuovi resteranno impressionati da San Siro, anche se arrivano da realtà importanti. I nostri tifosi sono unici, proveranno emozioni che gli resteranno dentro. Domani affrontiamo una squadra che ci potrà mettere in difficoltà: sappiamo come vogliamo affrontare la sfida, c’è concentrazione”. SULLA ROSA: “Numero ideale meno di 30, vorrei una rosa con il cambio per ogni ruolo. Rosa ideale di 25 giocatori con qualche giovane da valorizzare”. SUL PASSATO: “Difficile fare confronti, mi piace il gruppo che sto allenando. Mi piace ciò che si sta formando. I ‘vecchi’ hanno accolto benissimo i nuovi, che si stanno formando al meglio.

