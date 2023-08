Pioli senza freni su De Ketelaere: “Tutti ci aspettavamo di più”

Dopo la conquista del trofeo Silvio Berlusconi, Stefano Pioli ha rilasciato un duro e sincero commento riguardante la situazione attorno a Charles De Ketelaere.

Il Milan ha portato a casa ieri – dopo la lotteria dei calci di rigore – il trofeo Silvio Berlusconi ai danni del Monza. Dopo il pareggio maturato per 1-1 nei 90′, infatti, le due squadre si sono fronteggiate dagli 11 metri, con l’errore di Birindelli che ha consegnato la vittoria ai rossoneri.

A far notizia, però, oltre ad alcune ottime prestazioni dei nuovi arrivati (Reijnders su tutti), è stata la mancata convocazione di Charles De Ketelaere, nel pieno di una trattativa con l’Atalanta. Ai microfoni della conferenza stampa post partita, Stefano Pioli ha voluto fare il punto della situazione.

Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli riguardo la mancata convocazione di De Ketelaere:

“Non è stato convocato perché c’è qualcosa di mercato come sapete. Ci aspettavamo di più nella passata stagione, si aspetta di più Charles da sé stesso, si aspettavano di più tutti“.

Queste sono parole che non hanno bisogno di particolari commenti. La cosa che maggiormente fa più riflettere è pensare a quanto entusiasmo c’era appena un anno fa per il suo acquisto, con il ruggito di San Siro al suo ingresso in campo in Milan-Udinese.

Come vi abbiamo raccontato sta mattina, però, le negoziazioni con l’Atalanta non sono ancora chiuse a causa di grandi problemi legati alle commissioni.