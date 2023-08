Pioli spiazza tutti: resterà al Milan

Un giocatore del Milan, con il contratto in scadenza l’anno prossimo, dopo diversi anni in prestito, potrebbe indossare nuovamente la maglia rossonera

La storia di Mattia Caldara al Milan è piuttosto burrascosa. Il difensore centrale, classe 1994, arriva al Milan nel 2018, direttamente dalla Juventus. Tuttavia, dopo una sola stagione con la maglia rossonera, Caldara è stato ceduto in prestito all’Atalanta che ha trattenuto il suo cartellino per un’anno e mezzo. Dopo questo prestito, il giovane difensore ha arricchito la sua carriera con numerosi prestiti che, però, non sempre sono andati bene. Infatti, Caldara, è passato per il Venezia e La Spezia, entrambe squadre che, nelle stagioni in cui il difensore giocava per loro, sono retrocesse in Serie B.

L’ultima partita di Caldara al Milan

Dal 2018 ad oggi, il vero detentore del cartellino di Caldara è stato il Milan. Tuttavia, l’ultima partita del difensore con la maglia rossonera è stata nell’Aprile 2019. Quattro anni fa, la società del Milan era ben diversa, infatti, in panchina non c’era Pioli ma Gattuso e il capitano non era Calabria ma Romagnoli.

Dunque, l’ultima partita di Caldara con il Milan risale a 4 anni fa quando nel 2019 giocò nella partita di Coppa Italia contro la Lazio. Adesso, dopo diversi anni, sfortuna, retrocessioni ed un infortunio, il difensore centrale è pronto a giocare indossando nuovamente la maglia rossonera. All’inizio della carriera di Caldara al Milan, si parlava del difensore come un fenomeno, un talento innato, destinato ad un futuro eccellente. Infatti, durante il prestito all’Atalanta riuscì ad ottenere 30 presenze e 7 gol.

Pioli pronto a schierare nuovamente Caldara

Dopo 4 anni, Pioli sembra essere pronto a voler schierare Caldara in campo. Infatti, il difensore è stato messo a disposizione dall’allenatore come quinto centrale. Adesso, con il contratto in scadenza l’anno prossimo, Caldara e Pioli, devono scegliere cosa fare. le opzioni sono diverse: Caldara può rescindere l’accordo, dire addio a Milanello ed andare, ancora una volta, in prestito o mettersi dietro a diversi compagni di squadra come Tomori, Kalulu, Thiaw e Kjaer. Magari, rimanendo al Milan, in quest’ultima stagione potrebbe anche rubare ai compagni qualche presenza da titolare.

Per il momento, Caldara, come altri, non è stato incluso da Pioli nella lista dei giocatori che sono andati in tournée negli Stati Uniti. Inoltre. il difensore centrale non ha ancora nessun’offerta da altri club. Dunque, a Caldara, non resta che prendere una decisione sul suo futuro.