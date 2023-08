Possibile prestito per Colombo? Due italiane su di lui

L’attaccante del Milan è sempre più lontano e viene corteggiato da due squadre di Serie A. Possibile una sua partenza in prestito.

Tornato dal prestito al Lecce il 30 giugno, Lorenzo Colombo potrebbe presto ripartire per un altro prestito sempre nel campionato italiano. Il 21enne è un giovane interessante e, dopo aver fatto bene nell’ultima stagione ha attirato su di sé diverse società estimatrici.

Prestito per Colombo, due italiane sull’attaccante

Con l’arrivo di Okafor e il rinnovo di Giroud, inoltre, si chiudono ulteriormente gli spazi per il giovane talento che ha la necessità di collezionare minutaggio per crescere ed emergere. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta valutando per lui un altro prestito.

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport in questa finestra di mercato si sarebbero fatte avanti Genoa e Cagliari. I primi avrebbero una corsia preferenziale visto la trattativa per Junior Messias appena conclusa con l’approdo dell’attaccante nella società ligure.

Il Cagliari, intanto, continua a monitorare non convinto del tutto della scelta di puntare su un giovane promettente, sì, ma più inesperto. Mister Ranieri, infatti, vorrebbe un attaccante di maggior peso e con più esperienza per questo primo anno in Serie A.