Quanto guadagnerà Kessie in Arabia Saudita: cifre clamorose

Kessie in Arabia per un contratto mostruoso, sbaragliata la concorrenza delle squadre di Serie A; la Saudi Pro League domina il calciomercato.

Frank Kessie ha appena accettato la super offerta dell’Al Ahli di Firmino e si appresta a raggiungere i suoi nuovi compagni nelle prossime ore. Al Barcellona e al giocatore cifre da capogiro ma in linea con il mercato spaziale condotto fino ad ora dalle squadre saudite. Un altro grande talento lascia uno dei palcoscenici più importanti del calcio europeo per raggiungere il campionato degli sceicchi.

Il contratto del giocatore ivoriano era in scadenza nel 2026 ma sia lui che il Barcellona sono stati pienamente convinti dalla proposta dell’Al Ahli per una cessione già in questa sessione di mercato.

Cifre e retroscena per l’operazione dell’ex Milan

Kessie firmerà un contratto che lo legherà alla sua nuova squadra per i prossimi tre anni a 45 milioni totali, con la possibilità di arrivare a 60 milioni grazie al raggiungimento di determinati bonus legati alle prestazioni del giocatore. Al Barcellona verrà versata la somma del cartellino pari a 15 milioni, per un investimento totale potenziale di circa 75 milioni.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte di alcune squadre di Serie A (tra cui Juventus e lo stesso Milan con un clamoroso ritorno). Tuttavia le cifre astronomiche raggiunte dal club saudita hanno praticamente fin da subito tagliato fuori la concorrenza, rendendo la Saudi Pro League l’unica e vera destinazione per il centrocampista ex rossonero. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per le visite mediche e la firma sul contratto: all’età di 26 anni, Frank Kessie sceglie di abbandonare il calcio che conta ed inseguire il sogno arabo rischiando di cadere nel dimenticatoio dei tifosi blaugrana e rossoneri.