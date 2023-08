Rigore per il Milan, il Torino protesta: la sentenza in diretta di Marelli

Nel primo tempo del match che si sta giocando tra Milan e Torino è andato in scena un episodio dubbio. Le dichiarazioni di Marelli!

Intorno al 41′ del primo tempo del match tra Milan e Torino è andato in scena un episodio molto dubbio che ha subito destato proteste nel tifo del Torino. Il rigore assegnato non è stato così netto ed evidente, con un’azione molto confusa e particolare che ha permesso al Milan di passare in vantaggio per 2-1. Marelli si è subito espresso su DAZN durante il match.

La sentenza di Marelli sul rigore!

In diretta su DAZN si è subito espresso Marelli sulla vicenda. L’opinionista si è detto favorevole al rigore dato il movimento scomposto nella difesa da parte di Buongiorno. Di seguito le dichiarazioni sulla vicenda!

A mio parere è calcio di rigore perché la posizione del braccio è totalmente scomposta.

Questa la dichiarazione che spegne ogni dubbio sulla vicenda anche se le perplessità rimangono. Resta l’ottimo primo tempo dei rossoneri che meritavano indubbiamente di portarsi in vantaggio negli spogliatoi. A breve ricomincerà il secondo tempo e resterà da capire se i giocatori in campo sapranno confermare il risultato del primo tempo.