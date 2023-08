Ritorno di fiamma clamoroso: il Milan ci pensa di nuovo

Il Milan è sempre molto attivo sul mercato. Ora per i rossoneri c’è un ritorno di fiamma clamoroso. E si valuta l’acquisto del giocatore.

Il Milan si appresta a giocare il Trofeo Berlusconi contro il Monza, un’occasione per ricordare l’amatissimo presidente che, in trent’anni di Diavolo, ha scritto indelebili pagine di storia calcistica. Ma, per Pioli, sarà anche l’occasione per capire a che punto è la squadra.

Il Milan si è rinforzato, è noto. Al netto delle cessioni, ad oggi la rosa è competitiva per giocarsi le sue chance su tutti i fronti. Da qui a fine mercato però i rossoneri potrebbero aggiungere altri tasselli. In particolare in difesa, zona del campo per la quale oggi torna di moda un nome già in orbita Milan. Al momento in casa rossonera si riflette sull’acquisto.

Ritorno di fiamma per il calciatore: il Milan ci sta pensando

Si registra in queste ore un nuovo interesse del Milan per Ozan Kabak, difensore turco classe 2000 in forza all’Hoffenheim, in Bundesliga. Uno dei prospetti del calcio turco, reduce peraltro da una buonissima stagione in Germania ed attenzionato, nelle scorse settimane, anche da altri club di Serie A: su tutti Roma e Torino, che hanno preso informazioni.

Una chiacchiera, niente più. Al turco si era avvicinato anche il Milan, salvo poi fermarsi e virare su altri profili. Ma le cose sono cambiate dopo la cessione di Gabbia. E potrebbero ancora cambiare se da Milanello uscisse Simon Kjaer. Che, ad oggi, non è più insostituibile per Stefano Pioli. Oltretutto con Kjaer il Milan si libererebbe di un ingaggio pesante e di un difensore che a marzo 2024 compirà trentacinque anni. Con l’uscita del danese, sarebbe possibile accogliere un nuovo centrale, giovane e di prospettiva, per la retroguardia milanista.

Secondo La Repubblica, non è da escludere un futuro, prossimo tentativo del Milan per il difensore turco, reduce come si diceva da un’ottima stagione in Bundes: trenta presenze, due gol, tre assist. Numeri di tutto rispetto per un ventitreenne che porterebbe freschezza in retroguardia, garantendo a Pioli qualità anche nei cambi di difesa. Moncada è tentato dall’acquisto, Pioli anche.

Eventualmente il Milan dovesse decidere di virare in maniera decisa su Kabak, si dovrà poi far fronte alle richieste economiche del suo club di appartenenza: l’Hoffenheim è disposto a cedere il difensore per una cifra compresa tra i 10 ed i 15 milioni. Ma per la trattativa, eventualmente, ci sarà tempo.