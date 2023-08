Roma-Milan, mossa a sorpresa di Mourinho: tifosi spiazzati

Mourinho ha deciso ancora una volta di sorprendere tutti con una delle sue decisioni da lasciare spiazzati in occasione di Roma e Milan

Domani sera alle 20.45 i rossoneri di Stefano Pioli affronteranno il loro primo big match di campionato all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Una partita che può valere già tanto in termini di classifica.

Sarà, infatti soltanto la terza giornata, eppure potrà già essere un’occasione di fuga per il diavolo che nelle prime due partite ha ottenuto punteggio pieno fra Bologna e Torino. Ottima, la condizione mostrata contro due squadre insidiose in cui hanno spiccato soprattutto i nuovi arrivati.

Discorso ben diverso per la squadra della Capitale che ha raccolto soltanto un punto contro Salernitana ed Hellas Verona, apparendo in difficoltà, spesso affannata e poco lucida. Disattenta anche dal punto di vista difensivo che in questi anni è stato il punto di forza della Lupa.

Per questo il tecnico portoghese, alla vigilia dell’incontro, avrebbe deciso di spiazzare tutti decidendo di non svolgere la consueta conferenza stampa. L’ex allenatore di Inter e Real Madrid infatti interverrà ai microfoni di DAZN soltanto nel pre-partita.

Roma – Milan: la scelta di Mourinho

Lo Special one ci ha abituato spesso a farsi carico dei problemi, mettendosi il più delle volte i riflettori addosso, destando così l’attenzione mediatica su di sé. Probabilmente anche in questa occasione Mourinho non ha voluto essere da meno.

Questa sfida difatti arriva nel momento più caldo dell’estate giallorossa. Dopo mesi passati a richiedere la punta, il tecnico è stato accontentato. Quarantott’ore fa, Romelu Lukaku è sbarcato a Ciampino nell’euforia totale della migliaia di tifosi che erano lì ad accoglierlo.

Il bomber belga sarà il trascinatore dell’attacco della Roma di questa stagione, affiancato da Paulo Dybala. L’attacco che meno di un anno fa, Marotta sognava di costruire per l’Inter. Il duo che manderà in visibilio i tifosi romanisti, saranno con molta probabilità i grandi assenti della sfida di domani.

L’argentino infatti è uscito malconcio, la settimana scorsa nella partita contro i gialloblù del Verona. Difficile invece immaginare una convocazione per l’ex attaccante del Chelsea, arrivato da poco e con zero allenamenti all’attivo.

Per questo è possibile immaginare la scelta di Mourinho di evitare le domande alla vigilia della sfida contro il Milan, in quanto gran parte di esse sarebbero incentrate sul nuovo arrivato. Lo special one è un esperto da questo punto di vista, e sa benissimo come gestire la pressione.