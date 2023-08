Sacchi punge il nuovo acquisto: “Non è all’altezza del Milan”

Arrigo Sacchi, in un’intervista, parla del nuovo centroavanti del Milan, le sue parole suonano dure ai microfoni

Sacchi, in una dichiarazione a La Gazzetta dello Sport, punge il centroavanti del Milan. La sua affermazione parla chiaro, per lui, Okafor non è un profilo adatto a completare la squadra rossonera di Pioli. Infatti, ha dichiarato che, da una squadra che punta a fare bene sia in campionato che in Champions League, si aspettava un altro tipo di giocatore, Inoltre, Sacchi, descrive il ruolo del centroavanti come uno dei più importanti che, però, ha bisogno di una buona squadra che lo sostiene dietro.

Le parole di Sacchi su Okafor del Milan

La dichiarazione di Sacchi risuona piuttosto dura ai microfoni, infatti, secondo lui Okafor non è all’altezza del Milan, così come Arnautovic non è all’altezza dell’Inter. Ecco le sue parole nell’editoriale “Perché Arnautovic e Okafor non sono all’altezza di Inter e Milan”, riguardo il centravanti: