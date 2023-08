Saelemaekers, svolta sul futuro: c’è l’accordo col nuovo club

Saelemakers sembra pronto a lasciare il Milan, il giocatore ha già parlato con il suo prossimo club

Alexis Saelemaekers si allontana sempre di più dal Milan, infatti, sembra che il giocatore abbia già raggiunto un accordo verbale con il Real Beltis, club che milita nella prima divisione del campionato spagnolo. L’attaccante belga è arrivato al Milan nel 2020, in prestito dal RSC Anderlecht, per poi essere acquistato a titolo definitivo dal club rossonero nel Settembre dello stesso anno. Dopo 3 stagioni in rossonero, Saelemaekers sembra definitivamente pronto a lasciare l’Italia, la sua prossima destinazione potrebbe essere la Spagna.

Saelemaekers vicino all’addio al Milan

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, l’attaccante belga avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club spagnolo e, adesso, manca solo il via libera del Milan. Infatti, al momento, i dirigenti rossoneri starebbero attendendo un’offerta ufficiale da parte del Real Beltis prima di lasciar andare definitivamente il giocatore.

Nel frattempo, Saelemakers ha accettato un contratto con il club spagnolo fino al 2027, con opzione per rinnovare per un altro anno successivamente.