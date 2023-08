Salta Taremi? Il Milan ha un piano B: ha segnato solo 1 gol in Premier

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. Il primo nome nella lista è quello di Taremi, ma se dovesse saltare si pensa ad un profilo della Premier League

Con il calciomercato agli sgoccioli al momento la priorità in entrata del Milan è l’attaccante. Il Diavolo vuole rinforzare il reparto offensivo, piazzando un colpo che possa far rifiatare Olivier Giroud, che ha ben figurato nelle prime due giornate di campionato timbrando il cartellino in ben tre occasioni. L’età però non può essere dimenticata e i tanti impegni che aspettano la squadra costringono la dirigenza ad intervenire sul mercato.

Come è ormai risaputo l’obiettivo principale è Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto ha già dato la sua disponibilità e nelle prossime ore i Rossoneri vogliono trovare un accordo con i lusitani approfittando anche del contratto in scadenza del giocatore. Il mercato è però imprevedibile e il Milan non vuole farsi trovare impreparato, per questo motivo si sta sondando anche Sekou Mara del Southampton.

Milan, proposto Sekou Mara: la situazione

Il calciomercato ci ha più volte insegnato (in questa sessione soprattutto) che fin quando un giocatore non firma il contratto con la sua nuova squadra non ci si può mai sentire al sicuro. Proprio per questo al momento il Milan non può permettersi di puntare tutto su Taremi, rischiando di rimanere poi con un pugno di mosche se l’affare dovesse saltare.

Moncada e Furlani si stanno quindi guardando intorno e tra i profili visionati c’è appunto anche quello di Mara. Secondo quanto riportato da Milannews.it il giocatore, francese classe 2002 con una valutazione di circa 10 milioni di euro, è stato proposto alla dirigenza rossonera e se la fumata bianca con il Porto non dovesse arrivare potrebbe rappresentare un buon colpo in prospettiva.

Mura nasce a Parigi il 30 luglio 2002 e inizia a muovere i suoi primi passi proprio nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Dopo alcune stagioni al Boulogne-Billeancourt passa al Bordeaux, dove, dopo essersi fatto spazio nelle giovanili, nel febbraio 2021 fa il suo debutto tra i grandi nella partita di Coppa di Francia contro il Tolosa partendo anche da titolare. Poco dopo fa il suo debutto in Ligue 1 e il 2 maggio contro il Rennes segna il primo gol tra i professionisti risultando anche match winner.

Nella stagione successiva trova ancora più spazio chiudendo l’annata con 27 presenze condite da 7 reti e 2 assist. Le sue prestazioni gli valgono il trasferimento nell’estate 2022 in Inghilterra al Southampton, dove segna solo un gol, ma al Manchester City.