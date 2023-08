Serie A, Rizzoli: “Vi svelo la verità sul VAR”

La stagione 2023-2024 è alle porte. Come ogni anno, tutte le squadre si preparano ad affrontare la prima giornata di Serie A, che avrà inizio sabato 19 agosto alle ore 18:30. Infatti, ad iniziare saranno due match: Empoli-Hellas Verona e Frosinone-Napoli.

Saranno quindi i campioni d’Italia in carica ad esordire nel nuovo campionato, mentre il Milan di mister Stefano Pioli disputerà la prima gara ufficiale nella giornata di lunedì 21 agosto. I rossoneri affronteranno il Bologna allo Stadio Dall’Ara, alle ore 20:45 nel posticipo della prima giornata.

Dal VAR al tempo effettivo: Rizzoli fa chiarezza!

Come ogni anno, le polemiche relative all’arbitraggio, al VAR e alle decisioni prese non mancano. Nicola Rizzoli, ex arbitro e responsabile degli arbitri della CONCACAF, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il VAR non può essere giudicato dalle polemiche, quelle ci saranno sempre. Anche l’errore umano fa parte del calcio e per quanto una macchina sia tecnologica la possibilità di andare fuori pista c’è sempre. Quando ho iniziato ad arbitrare, gli unici a non poter rivedere le immagini eravamo noi. L’idea è nata per dare al direttore di gara la possibilità di correggere l’errore, ma lì subentra il lato umano. “

Inoltre, Rizzoli ha parlato anche della questione relativa al tempo effettivo. Ecco quanto detto: