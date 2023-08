Si complica il vice Theo per il Milan, un esubero blocca il mercato

Si complica la ricerca del vice Theo Hernandez, un esubero blocca il mercato del Milan, caratterizzato da molti acquisti.

In questa finestra di calciomercato il Milan si è reso protagonista con 9 acquisti effettuati. Giorgio Furlani ha rivoluzionato la rosa, dopo la cessione record di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, che ha finanziato il mercato in entrata.

Molti reparti hanno subìto diversi cambiamenti. In attacco sono arrivati Pulisic, Chukwueze e Romero, mentre a centrocampo gli acquisti di Loftus-Cheek e Reijnders hanno rimpiazzato l’assenza di Tonali e l’infortunio di Bennacer.

Mercato Milan, Ballo Toure rifiuta di andare via: la situazione

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, si sarebbe complicata la ricerca del vice Theo Hernandez. Infatti, Ballo Toure non intende lasciare Milano e avrebbe rifiutato alcune proposte per lasciare il club rossonero.

Il terzino senegalese ha respinto l’ipotesi Werder Brema e mister Pioli vorrebbe un terzino più affidabile. La rosa al momento è molto lunga e andrebbe sfoltita, il calciatore era stato accostato anche al Bologna nelle ultime settimane.