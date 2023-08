Svolta in attacco? Un club di Premier piomba sul giocatore

Ultimi giorni di mercato e con esso il possibile valzer di punte. Scamacca all’Atalanta potrebbe aver sbloccato una trattativa per il Milan.

Il ritorno di Scamacca in Italia, all’Atalanta, potrebbe innescare un valzer inaspettato. Al West Ham, infatti, ora sono orfani di una punta. Il club inglese è alla ricerca di un sostituto che possa prendere il posto dell’attaccante italiano.

West Ham sull’attaccante del Milan

Nell’edizione odierna di Tuttosport un attaccante papabile per il ruolo potrebbe essere proprio un giocatore rossonero, Origi. Il belga è in uscita e si dà il caso che la sua priorità è proprio la Premier League dove ha giocato nel Liverpool.

Gli Hammers continuano a monitorare la situazione anche se per il momento non hanno presentato nessuna offerta ufficiale. Non c’è stato ancora nessun contatto, infatti, tra le parti ma non è escluso che nei prossimi giorni ci possa essere.

In queste ultime fasi di calciomercato, dunque, potrebbe esserci un incontro tra Milan e West Ham per intavolare la trattativa, un operazione che converrebbe ad entrambe le società compreso il giocatore, contento di tornare nel campionato inglese.