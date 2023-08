Taremi al Milan, nuova offerta in arrivo: svelate le cifre

L’attaccante iraniano è rientrato prepotentemente in orbita rossonera nelle ultime ore. Contatti continui tra le società, le cifre!

I rossoneri sono al lavoro per chiudere definitivamente il mercato in entrata. Serve un ultimo rinforzo nel reparto offensivo, Pioli spera in un arrivo in extremis di un attaccante per il ruolo di vice Giroud. Nelle ultime ore è riecheggiato nuovamente a Milanello il nome di Mehdi Taremi.

Il giocatore era stato sondato in passato dal club rossonero, ma la trattativa non era mai decollata del tutto. A pochi giorni dalla chiusura del mercato si è riaperta la pista che porterebbe l’attaccante iraniano al Milan. Contatti continui tra le due società ed il giocatore, si prova la chiusura. Le cifre della trattativa!

I rossoneri ci provano, la speranza!

Durante la sessione attuale di mercato anche l’Inter aveva messo gli occhi sul 31enne, ma la società ha ritenuto opportuno investire su nomi diversi. I rossoneri avevano tralasciato questa pista che adesso si è riaperta ed è più viva che mai. C’è una piccola speranza da parte dei rossoneri che spianerebbe la strada per la chiusura della trattativa.

Il Milan spera che il Porto abbassi la richiesta iniziale di 25 milioni per il cartellino del giocatore. Il contratto dell’iraniano è in scadenza nel 2024 ed i rossoneri vogliono spingere proprio su questo fattore per abbassare le pretese del club portoghese.

I contatti tra il club rossonero e gli agenti del giocatore si son fatti sempre più fitti nelle ultime ore. Il Milan prepara l’offerta finale, inferiore ai 20 milioni di euro, sperando che possa accontentare il Porto. Questa sera il club portoghese dovrebbe scendere in campo contro il Rio Ave. L’eventuale esclusione dal 1′ di Taremi potrebbe essere un segnale importante verso la chiusura della trattativa.