Tentativo in extremis del Milan: che sgarbo alla Lazio

Sembrava tutto fatto per il centrocampista alla Lazio, ma il Milan ha provato a strapparlo ai biancocelesti inserendosi all’ultimo.

Il Milan non sembra volersi fermare sul mercato e dopo gli ultimi acquisti di Chukwueze e Pulisic in attacco, punta ancora a rinforzare il centrocampo orfano di Sandro Tonali dopo l’addio al Newcastle. In seguito agli acquisti di Okafor e Loftus-Cheek inizialmente, ma anche Reijnders e Musah, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un altro obiettivo, questa volta italiano. Trascinatore della propria squadra e protagonista di una grande stagione che lo vede ora al centro del calciomercato.

Il retroscena è incredibile e riguarda un ex centrocampista del Monza che sarebbe tornato a rapporto alla Juventus prima di diventare oggetto del desiderio delle squadre italiane. Entrato nel mirino rossonero nonostante sia promesso ormai ad un’altra squadra italiana.

Tentativo del Milan per Rovella

Nessuna sosta, infatti, per il Milan cheha provato il colpaccio all’ultimo respiro, inserendosi nella trattativa per il centrocampista Nicolò Rovella. La Lazio ha ormai in pugno Rovella e Pellegrini ed è in dirittura d’arrivo per il doppio acquisto dalla Juventus. Due acquisti che dovrebbero arrivare per 21 milioni di euro complessivi con la formula iniziale del prestito con obbligo di riscatto.

Nonostante l’affare sembrava fosse già scritto la società rossonera ha provato a piazzare il colpo a sorpresa inserendosi nella trattativa per disturbare la Lazio. Il centrocampista ha un contratto in essere con la Juventus fino al 2026, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Monza dimostrando tutte le proprie abilità e una crescita esponenziale che l’intera Serie A non ha potuto non constatare.

Molti club si sono interessati a Rovella durante la finestra di mercato, ma è stata la Lazio la società che è riuscita a convincere giocatore e società bianconera per progetto e offerta opportuna. La trattativa è durata alcuni giorni, intanto il Milan si sarebbe inserito e avrebbe chiesto informazioni alla Juve per il centrocampista tentando di scippare il talento ai biancocelesti.

Un retroscena che è stato svelato soltanto ora a bocce ferme. Una notizia che ha sorpreso tutti visto che la società rossonera ha lavorato sotto traccia per evitare voci disturbanti, ma non è servito a molto poiché il giocatore era già promesso ai colori biancocelesti e ha già sposato il progetto tecnico di Maurizio Sarri. Per questo motivo il giocatore è sfumato e approderà nei prossimi giorni nella capitale per sottoporsi alle visite mediche di routine e per firmare in seguito il suo contratto.