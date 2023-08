Tonali dopo l’esordio col Newcastle: “Qui è diverso dal Milan”

Buona la prima per Sandro Tonali che segna subito in Premier League, ma il centrocampista non dimentica il Milan e i suoi compagni.

Ha impiegato soltanto sei minuti per sbloccarsi Sandro Tonali con la sua nuova maglia. Alla sua prima in campionato il Newcastle batte per 5-1 l’Aston Villa. La goleada parte proprio dalla rete di Tonali che sblocca un match tutto in discesa. Il centrocampista, approdato nella finestra di mercato estiva, ha subito dimostrato tutte la sue qualità nella prima partita in Premier League.

Qualità che anche i tifosi hanno subito notato, facendogli sentire tutta la loro vicinanza e il loro calore già dai primi minuti del match:

“Ho sentito il calore dei tifosi, mi incitavano già all’inizio”.

Venduto per la cifra record di 60 milioni di euro dal Milan, società per cui il giocatore ha sempre tifato e a cui ha lasciato il suo cuore. Anche nel momento più importante, infatti, il centrocampista non ha dimenticato i colori rossoneri e ha ammesso di aver sentito i suoi compagni, anche se precisa che dovrà risentirli con calma.

Tonali ripensa al Milan: lo ha detto nel post partita

Dopo il suo trasferimento in Inghilterra, infatti, non c’è stato molto tempo per sentire i suoi amici ma Tonali ammette di aver ricevuto tanti pensieri e tanti messaggi. Poi fa un grande in bocca al lupo ai suoi compagni per l’inizio del campionato italiano che avverrà la prossima settimana.

Diverso dal Milan: