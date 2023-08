Trattativa in stand-by: i tifosi del Milan sognano il colpo a sorpresa

I tifosi del Milan sognano il colpo a sorpresa per mettere la ciliegina sulla torta del calciomercato del Milan: tutti i dettagli.

Il Milan nel corso di questa sessione di mercato ha chiuso già ben otto colpi nel calciomercato in entrata, regalando a Stefano Pioli tantissimi acquisti funzionali alla sua idea di gioco per provare a tornare davanti a tutti in Serie A dopo l’annata non positiva in campionato dello scorso anno. Tra i colpi più importanti, vanno citati Christian Pulisic e Ruben Loftus Cheek dal Chelsea, oltre a Noah Okafor dal Red Bull Salisburgo, Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar e Samu Chukwueze dal Villarreal.

Dopo tutti questi affari però la dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi ed i tifosi del Milan stanno sognando il super colpo a sorpresa che sarebbe la vera e propria ciliegina sulla torta del calciomercato rossonero. Se c’è un tassello che può ancora essere aggiunto alla rosa a disposizione di mister Stefano Pioli infatti, questo è quello del centravanti. Se è vero che sia Chukqueze che Okafor possono far rifiatare Giroud in caso di necessità, il Milan sta provando a chiudere un super affare in attacco e i tifosi rossoneri stanno già sognando.

Affare a sorpresa, i tifosi del Milan sognano il grande colpo

Nelle ultime ore si è arenata la trattativa che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku alla Juventus, visto che il Chelsea non è disposto a scendere alle condizioni richieste dal club bianconero. Per questo motivo il calciatore belga al momento è rimasto col cerino in mano, visto che nessuna squadra del calcio che conta al momento ha mostrato interesse nei suoi confronti. L’agente del calciatore avrebbe iniziato a sondare il terreno anche con il Milan, che però ha dettato chiaramente i termini economici dell’affare.

Nel corso delle prossime ore sono attese novità in merito all’affare che avrebbe del clamoroso. L’ex attaccante dell’Inter infatti si troverebbe a pugnalare ancora una volta i tifosi nerazzurri, stavolta per accasarsi ai cugini dell’altra sponda del naviglio. Per il Milan invece, alle giuste cifre, rappresenterebbe un super colpo in attacco, visto che garantirebbe un alternativa di altissimo livello al Olivier Giroud in modo da potersi dividere equamente il minutaggio in un’altra stagione che si prospetta lunghissima su tre fronti per il club rossonero, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Vedremo se alla fine l’affare andrà in porto oppure Romelu Lukaku troverà un’altra squadra per il suo futuro.