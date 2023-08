UFFICIALE – Cessione per il Milan: trasferimento ai bianconeri

Il Milan è pronto a chiudere l’ennesimo colpo in uscita, un rossonero sta per raggiungere un ex compagno di squadra in Premier League

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è stata una delle squadre più attive sia per i colpi in entrata che in uscita. Infatti, la rosa di Pioli ha subito molti cambiamenti e, adesso, sta cercando di rinforzarsi il più possibile in vista di questa stagione di campionato e di Champions League. Pioli, per l’appunto, vorrebbe fare bene in entrambe le competizioni e, per raggiungere i propri obiettivi c’è bisogno di molto lavoro ed una rosa forte. Proprio per questo la squadra rossonera si è rinnovata molto negli ultimi due mesi.

I colpi in entrata sono stati molti, tutti portati a termine grazie alla cessione di Tonali al Newcastle che ha portato molti soldi nelle casse del Milan. Allo stesso tempo, però, ha ceduto diversi giocatori come Messias, in prestito al Genoa e, adesso, anche Cathal Heffernan che raggiungerà Tonali al Newcastle, in Premier League.

Il Milan ha chiuso l’affare, Heffernan andrà in Inghilterra

Il Milan ha chiuso l’ennesimo colpo in uscita, Cathal Heffernan andrà a giocare in Premier League con un suo ex compagno di squadra rossonero. Oggi, è arrivato il comunicato ufficiale del club inglese.

Ecco il comunicato ufficiale del Newcastle:

Il 18enne, che gioca principalmente come difensore centrale, ha rappresentato la Repubblica d’Irlanda dal livello under 15 a quello under 18 e ha fatto il suo debutto da senior all’età di 16 anni con il club della sua città natale, il Cork City, nell’ottobre 2021. Il giovane irlandese è poi passato al Milan in prestito per la seconda metà della stagione 2021/22 prima di passare definitivamente a San Siro l’estate successiva. Heffernan si unirà alla seconda serie dello United in vista della trasferta di venerdì della Premier League 2 a Reading e diventerà il secondo acquisto estivo del Newcastle a livello di seconda serie dopo l’arrivo del portiere Reece Byrne (sotto) dal Bohemian FC, squadra della Premier Division della League of Ireland, il mese scorso

Al momento, nonostante la trattativa sia chiusa definitivamente, non ci sono ancora delle cifre ufficiali per l’offerta avanzata dal club inglese.

Heffernan al Milan

Il difnesore irlandese è arrivato in Italia nel Gennaio 2022, nell’under 18 del Milan , in prestito dal Corck City, squadra che milita nel campionato irlandese. Adesso, la sua carriera continuerà in Inghilterra con Sandro Tonali.