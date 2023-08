UFFICIALE – Lazetic dice addio al Milan: il comunicato ufficiale

Marko Lazetic lascia nuovamente il Milan: dopo la parentesi all’Altach, l’attaccante è pronto per una nuova esperienza in prestito.

Prelevato dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro ad inizio 2022, finora il centravanti classe 2004 ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia rossonera esclusivamente con la formazione Primavera.

Difatti, in prima squadra ha disputato appena due presenze nel giro di un anno, subentrando dalla panchina per una manciata di minuti: prima nelle semifinali di Coppa Italia 2021/22 contro l’Inter e poi, nella passata stagione, il debutto in Serie A, giunto in occasione del pareggio a reti bianche contro l’allora neopromossa Cremonese.

Calciomercato Milan, ufficializzato il prestito di Lazetic al Fortuna Sittard

In modo da concedergli maggiore spazio e minutaggio, durante il mercato di gennaio Lazetic è stato poi girato in prestito all’Altach, all’epoca allenato da Miroslav Klose (poi esonerato a stagione in corso). La sua esperienza nella massima serie austraica si è però rivelata deludente: nessuna rete per lui in 10 presenze.

Al suo rientro a Milanello per il raduno pre-stagionale si è dunque ripresentato lo stesso scenario del precedente inverno: il serbo non è riuscito a convincere il tecnico Stefano Pioli. Di conseguenza, la società rossonera lo ha ceduto nuovamente in prestito, stavolta nella Eredivisie olandese, al Fortuna Sittard.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan in merito al prestito di Lazetic: