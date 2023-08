In un comunicato ufficiale del Milan, i rossoneri dichiarano la cessione di un loro giocatore ad una neopromossa della Serie A

Il Milan, con un comunicato ufficiale, ha ufficializzato la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto di Junior Messias al Genoa, squadra neopromossa in Serie A. Nel comunicato, inoltre, viene dichiarato che il contratto di Messias con la squadra rossonera è stato prolungato fino al 30 Giugno 2025.

Nel comunicato, la società rossonera augura il meglio all’attaccante brasiliano e spera che possa ottenere grandi risultati in questa squadra. Oltre il comunicato del milan per salutare Messias, è arrivato anche quello del Genoa per presentare e dare il benvenuto al loro nuovo giocatore.

Anche l’agente di Messias, Valerio Giuffrida, si è mostrato molto favorevole e felice della chiusura di questa trattativa, infatti, in un’intervista, ha espresso la propria ammirazione per il Genoa, neopromossa che, secondo l’agente, è destinata ad una stagione piuttosto buona.

L’arrivo di Messias al Milan dal Crotone

Junior Messias è arrivato al Milan nell’estate 2021, in prestito dal Crotone. L’estate successiva, però, nel 2022, il club rossonero ha deciso di acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante brasiliano per 6 mln di euro. In totale, Messias, in Serie A ha preso parte a ben 87 partite, riuscendo a portare a segno anche 19 gol e 8 assist.

Inoltre, il giovane brasiliano ha ottenuto 11 presenze in Champions League, ottenendo, in queste partite, 2 gol e 1 assist. Infine, in Coppa Italia, ha giocato 8 partite riuscendo ad aiutare i compagni a fare centro con 2 assist. Insomma, le statistiche di Messias sono piuttosto buone, tuttavia, il Milan, in questo momento, preferisce dare l’attaccante in prestito per dargli modo di mettere minuti nelle gambe e migliorare la tecnica.

Il club rossonero ha mostrato fiducia in lui ma ritiene che, in questo momento, sia meglio che continui a giocare in un’altra squadra.

Il comunicato ufficiale del Milan sul prestito di Messias

Il Milan, con un comunicato sul loro sito ufficiale, ha comunicato il prestito di Messias al Genoa per 3,5 mln di euro. Di seguito il comunicato ufficiale: