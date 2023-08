Ultim’ora Milan, novità sul futuro di Colombo: è successo oggi!

Importanti novità per Lorenzo Colombo, ex attaccante del Lecce attualmente di proprietà del Milan.

Il Milan sta vivendo un grande calciomercato. I nove acquisti regalati a mister Stefano Pioli hanno entusiasmato molto la tifoseria rossonera, che dopo la cessione di Sandro Tonali si era reputata insoddisfatta e dubbiosa nei confronti di Jerry Cardinale e dei dirigenti che hanno rimpiazzato Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il mercato in entrata è stato importante, ma le cessioni sono state fatte e diversi calciatori considerati esuberi non hanno ancora lasciato Milano. Uno di questi è Ballo Toure, terzino sinistro senegalese che ha rifiutato di andarsene. Inoltre, il club rossonero non intende fermarsi qui e vuole sfoltire la rosa, considerata troppo lunga.

Colombo-Milan, sarà addio? Monza interessato: la situazione

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi è andato in scena l’incontro tra Giuseppe Riso (agente di Lorenzo Colombo) e la dirigenza del Milan. Le parti hanno discusso il futuro del giovane attaccante, che non è sicuro di rimanere a Milano in questa stagione.

Colombo ha disputato un’ottima stagione con il Lecce ed è un obiettivo di mercato del Monza. La società rossonera non ha ancora dato disponibilità alla cessione, perché il Milan vorrebbe individuare un’occasione di mercato per rimpiazzare il bomber e non mettere numericamente in difficoltà mister Pioli.