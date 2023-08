Via dal Milan, ci siamo: manca soltanto il sì

I rossoneri sono pronti ad incassare, piazzando il colpo in uscita. Per il giocatore, continua la permanenza in Italia.

La regina indiscussa dell’attuale sessione di calciomercato è, a mani basse, il Milan. Sette acquisti già ufficializzati, in attesa dell’arrivo di due nuovi difensori – un vice Theo e un centrale – e di un centrocampista pronti ad arricchire i propri reparti di competenza.

Il detonatore di questo dominio assoluto è stato sicuramente l’addio di Sandro Tonali che ha permesso, alle casse del club, di incassare una cifra pari ai 65 milioni di euro: un’importante cessione che i diavoli, adesso, sperano di ripetere con un altro centrocampista.

Addio Milan, il giocatore deve solo accettare

Negli ultimi giorni di mercato si è fatto vivo l’interesse concreto dell’Atalanta per il trequartista Charles De Ketelaere, autore di una stagione rimasta in anonimo. Il belga, lo scorso anno, aveva fatto sognare i suoi nuovi tifosi grazie alle giocate e le evidenti doti tecniche dimostrate in maglia nerazzurra del Club Brugge. Tuttavia, non è mai riuscito a darne sfoggio in maglia rossonera.

Inevitabilmente, il cartellino del giocatore si è vistosamente abbassato e il Milan, dopo averlo escluso dai piani tecnici, sta cercando di trovargli una nuova sistemazione che potrebbe trovarsi non lontana dall’attuale già posseduta. L’Atalanta di Gasperini sembra davvero fare sul serio, a tal punto da aver trovato un accordo con i diavoli rossoneri per accaparrarsi il talento fiammingo. Per concludere la trattativa, manca soltanto il sì del giocatore che potrebbe arrivare nelle prossime ore, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.