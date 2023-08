Via libera Roma: doppietta Milan

L’affare messo a segno dalla Roma in queste ultime ore può accendere, seppur indirettamente, il mercato del Milan: la società rossonera ha il via libera per due obiettivi.

La rosa a disposizione di mister Stefano Pioli è di alta qualità: un elemento non scontato, considerando come era partita l’estate del Milan. Gli addii di due simboli Tonali e Maldini, senza dimenticare quello di Massara, sembravano aprire le porte a una sessione estiva di mercato complicata, ma Furlani e Moncada (ai quali sono state assegnate le redini delle operazioni) hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione.

In attesa di piazzare gli altri esuberi, la società rossonera può ritenersi sicuramente soddisfatta di quello che è stato l’operato a oggi, anche se buona parte delle attenzioni sarà appunto, come anticipato poc’anzi, dedicata alle ultime uscite. Il tutto, senza tuttavia chiudere l’occhio a possibili opportunità di calciomercato. A tal riguardo, va ricordato che il Milan è alla ricerca di un altro attaccante, soprattutto nel caso in cui Lorenzo Colombo dovesse essere ceduto in prestito, scenario da non escludere nonostante in queste ultime ore si parla con frequenza del rinnovo di contratto.

Ed è qui che entra in ballo, come possibile effetto domino, la Roma: già, perché i giallorossi a breve ufficializzeranno l’acquisto di Sardar Azmoun, proposto anche ai rossoneri ma che alla fine ha deciso di sposare la causa giallorossa. Frattanto, però, il Milan potrà fare a meno di una concorrente per ben due obiettivi di calciomercato per questi ultimi giorni.

Azmoun ‘libera’ l’assalto per Jovic ed Ekitike

I nomi in questione, che sono stati accostati per l’attacco del Milan, sono quelli di Luka Jovic (della Fiorentina, ndr) e di Hugo Ekitike (del Paris Saint-Germain, ndr).

Nella fattispecie, i due erano stati considerati anche dal General Manager della Roma, Tiago Pinto, come possibili occasioni, ma la società capitolina ha deciso per l’appunto di puntare su Azmoun, da tempo nome gradito dal tecnico José Mourinho. Così facendo, però, il Milan potrebbe avere la strada spianata per uno dei due.

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda Jovic la situazione è ben chiara: la Fiorentina vuole cederlo nelle migliori condizioni possibili, ma è chiaro che più passa il tempo e più aumentano i margini per un’operazione a costi contenuti e magari anche a formule convenienti. Elementi che richiamano alla mente anche Ekitike: il Paris Saint-Germain è pronta ad aprire all’operazione in prestito. La divergenza, in questo caso, riguarda più l’opzione di riscatto: i francesi spingono per inserire l’obbligo, mentre il Milan punta al diritto.