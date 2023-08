Vice-Theo, spunta una nuova opportunità per il Milan

Tra le altre manovre di mercato si ricerca anche un sostituto a Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Ecco il probabile nome.

Ancora mercato in uscita per l’AC Milan. Alcuni giocatori non rientrano più nei piani tecnico-tattici di Stefano Pioli ed ecco che dovranno virare verso altri lidi. Tra questi nomi ci sono sicuramente quelli di Saelemaekers e Caldara ma anche quello di Ballo-Touré. Le offerte non sono tante ma bisognerà trovare una soluzione per i loro addii. Soprattutto per il terzino sinistro senegalese, ormai ex vice Theo Hernandez. In rosa dal 2021 reputato oggi non all’altezza per quel ruolo si cerca verso altri nomi e la soluzione si troverebbe proprio in casa. Si tratta di Davide Bartesaghi.

Bartesaghi nuovo vice Theo

La soluzione arriva dalle giovanili del Milan e si tratta appunto di Davide Bartesaghi.

Classe 2005, 17enne, che potrebbe essere una sorpresa per il Milan. Ballo-Touré è in uscita, toccherà quindi al giovanissimo terzino sinistro italiano sostituire Theo Hernandez nei momenti di necessità.

Il talento azzurro è stato anche utilizzato da Pioli nella tourneé americana pre-season ed ha ben figurato mostrando ottimi spunti offensivi sulla catena di sinistra. Dunquue il margine di crescita è elevatissimo e con un professore come Theo al suo fianco in quel ruolo, dalle caratteristiche simili, può crescere bene e prendere in mano la fascia sinistra nel Milan degli anni avvenire.