Yacine Adli, ipotesi a sorpresa: adesso l’addio è più vicino

Dopo gli acquisti, ora in casa Milan è tempo di cessioni. In uscita anche Yacine Adli, per cui si fa avanti un’ipotesi a sorpresa.

Una cessione eccellente – quella di Sandro Tonali – poi ben otto colpi di mercato. Il Milan di Stefano Pioli è il grande protagonista di questa sessione di calciomercato. I rossoneri stanno investendo per sistemare la squadra e renderla competitiva, fin da subito, su tutti i fronti: in Serie A c’è voglia di rivalsa, in Champions di ripetere l’ottimo percorso dello scorso anno.

Pioli avrà a disposizione la squadra che ha richiesto. Ma dopo aver pensato alle entrate, è arrivato anche il tempo di sistemare gli esuberi. Ante Rebic sì, ma non solo. In uscita anche Yacine Adli, che nel Milan non ha trovato lo spazio sperato.

Adli ai saluti? Per lui spunta una sorprendente ipotesi

Arrivato lo scorso anno con tutte le belle aspettative del caso, Yacine Adli ha faticato e non poco a trovare spazio tra le file del Diavolo, i cui meccanismi erano già ben collaudati. Per lui poco spazio, perlopiù da subentrante, con sole sei presenze all’attivo.

Le premesse, al suo arrivo dal Bordeaux, erano ben altre. Con i Girondini Adli si era imposto come uno dei più promettenti centrocampisti della sua generazione. Tre stagioni, novantanove presenze e sei gol avevano attirato sul classe 2000 le attenzioni dei più importanti club d’Europa. A spuntarla fu il Milan, è noto. Ma ora l’avventura parrebbe essere ai titoli di coda.

Per il centrocampista francese, che non è nei piani di Pioli, il Milan chiede una cifra tra i sette e gli otto milioni. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, ad essersi mossi sarebbero i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Per il momento solo una richiesta di informazioni, un primo contatto tra le parti, nulla più. Intanto per Adli potrebbero aprirsi le porte della Bundesliga, in una piazza come Francoforte in cui potrebbe presto rilanciarsi. I tedeschi sono reduci peraltro da anni di continuità, in campionato ed in coppa. Hanno già lanciato tanti giovani, farebbero lo stesso con Adli. Quello tedesco, per ripartire, potrebbe essere proprio il campionato giusto.