125 anni di Milan: super iniziativa per il 2024

Il Milan ha comunicato sui suoi canali ufficiali che ci sarà un evento speciale per il 125esimo anniversario della società rossonera.

Il Milan di Pioli ha trovato un ottimo avvio stagionale con tre vittorie in altrettante partite. Nove punti che hanno lanciato il Diavolo in testa alla classifica a pari merito con l’Inter, inseguite dalla Juventus e da un Lecce sorprendente. Inoltre il Milan festeggerà quest’anno i suoi 125 anni con un particolare emozionante per i suoi tifosi.

Milan, maglia nuova per l’anniversario

Infatti i rossoneri hanno comunicato tramite i propri canali ufficiali la bella iniziativa pensata per l’anniversario numero 125 della storia rossonera. Il Diavolo festeggerà il proprio compleanno il 16 dicembre 2024, dopo la fondazione del 1899 per mano di Herbert Kilpin.

Il Milan ha deciso di celebrare l’evento con una maglia speciale ed il progetto coinvolgerà anche i tifosi rossoneri. Infatti il Diavolo ha comunicato che la tifoseria rossonera potrà contribuire alla creazione del design della maglietta celebrativa per la data dell’anniversario.

La maglia verrà indossata dalla prima squadra maschile e femminile almeno una volta nella prossima stagione. Per il design del kit celebrativo potranno votare quali elementi particolari vorrebbero sulla maglietta direttamente su sito del Milan.