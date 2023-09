Nuovo stadio di proprietà, arriva la svolta: chiusura vicina?

Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità importanti riguardo quello che è il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan.

Il Milan vince contro il Cagliari e ritrova la testa della classifica, dopo averla persa nello scontro diretto contro l’Inter, terminato con la rovinosa sconfitta dei rossoneri per 5-1. Ora però c’è un altra grande gara da preparare, dato che domani i rossoneri scenderanno nuovamente in campo per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla prima vittoria in stagione di fronte al proprio pubblico.

Nuovo stadio, l’11 ottobre la data della verità!

Ma a tenere banco in casa Milan non è solo la sfida con i biancocelesti, perchè in queste ore si è tornati a parlare nuovamente del progetto sul nuovo stadio, mai abbandonato dalle società milanesi. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, la prossima settimana potrebbero emergere delle importanti novità, dato che l’11 ottobre il Comune di Milano potrebbe dare una risposta definitiva ad Inter e Milan. E’ staat infatti convocata consiliare ad hoc, con annessa presenza del sindaco Sala.