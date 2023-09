“A schiaffi nello spogliatoio”: Milan, scoppia la polemica

Il Derby della Madonnina e il pareggio all’esordio in Champions non giovano al Milan. Tante accuse verso alcuni giocatori.

Per il Milan è andato tutto bene sino al 16/09. Tre partite vinte su tre, tanti gol, innesti nuovi entrati nelle rotazioni molto bene e partite convincenti. Dal 16/09 invece il registro è cambiato, in peggio.

Il Derby perso 5-1 dal Milan è stato un piccolo campanello d’avviso per Stefano Pioli che, molte volte, non adotta scelte ottimali in partite importanti. Dopo il Derby l’occasione per rinascere era contro il Newcastle in Champions League, ma a San Siro il pareggio non è bastato e non ha convinto.

Difatti iniziare con un +3 nel girone F per il Milan sarebbe stata una comodità. Il Newcastle a Milano si è presentato con tante lacune ed un gioco quasi inesistente che ha portato al Milan un totale di ben 25 tiri, di cui però solo 9, verso la porta avversaria. Una partita in mano ai rossoneri dall’inizio alla fine che però, purtroppo, ha peccato di umiltà e cattiveria agonistica.

Diverse azioni non concretizzate, la più plateale quella di Rafa Leao. Sul gol mancato del portoghese Massimo Brambati, ex calciatore ora procuratore sportivo, esprime la sua opinione con tutta la schiettezza del mondo.

Milan, Brambati duro su Leao

A TMW Radio durante Maracanà, Brambati ha espresso la sua opinione sulla partita del Milan in Champions.

Può essere considerata un’occasione sprecata, ma non sarebbe stato un problema definirla tale se l’unico punteggio che una partita come Milan-Newcastle poteva offrire. Purtroppo però il Milan poteva vincere all’esordio in UCL in lungo e in largo e allora, indubbiamente, viene definita una grande occasione sprecata.

Il Newcastle si è presentato a Milano totalmente sterile e il Milan ha avuto grandi occasioni da poter sfruttare. Tra queste due occasioni da gol dove Giroud tenta la rovesciata fantasiosa piuttosto che una scelta più semplice per rendere più facile e veloce l’azione da gol. Ma, forse, l’occasione più grande è stata quella di Rafa Leao.

Il talento portoghese ha sulle spalle grandi aspettative in questa stagione e la numero 10 forse lo mette sotto pressione. L’occasione più grande è passata proprio dai suoi piedi quando, al minuto 33′, su appoggio di Theo entra in area di rigore e, dopo aver messo a sedere tre avversari, con tanto di specchio di porta libero, decide di provare un tacco (finito malissimo) invece che un semplice appoggio in rete, quel che bastava.

Sulla vicenda Brambati, a TMW Radio, è molto diretto: