“Abbiamo ricevuto offerte”: Milan, caso chiuso e nuovo colpo

La conferma arriva dal giocatore stesso che, accostato al Milan nelle ultime settimane, ora rimane un obiettivo per il futuro.

Siamo nella pausa nazionali e la nostra Nazionale Italiana sarà impegnata questa sera con le qualificazioni ai prossimi campionati Europei e, come ormai si sa bene, questa pausa può portare a sgradevoli avvenimenti per un club. Un esempio è il Milan. La maggior parte dei rossoneri sono impegnati con le rispettive nazionali, la maggior parte di loro sono titolari, e spesso arrivano momenti di apprensione per i tifosi come successo ad esempio con Giroud. L’infortunio dunque può essere sempre dietro l’angolo e può cambiare le sorti della propria squadra.

Tuttavia in questa sosta nazionali Stefano Pioli ha avuto modo di continuare gli allenamenti con quei giocatori che sono rimasti a Milanello, non convocati dalle proprie nazionali. Tra questi ad esempio troviamo Loftus-Cheek, Kalulu, Adli, Florenzi e Calabria. Il Milan infatti inizierà a preparare quella che sarà la prossima, importante, gara di campionato. Il derby della Madonnina difatti si avvicina e vedrà scontrarsi le uniche due squadre ad ora a pieni punti in campionato. In questi giorni però si lascia spazio anche ai rumors di mercato, ai colpi mancati e alle dichiarazioni dei giocatori. Tra questi troviamo Juan Miranda, obiettivo nel mirino del Milan.

Milan, Miranda ormai sfumato? C’è il sostituto

Il Milan ci ha provato negli ultimi atti del calciomercato, ma nulla di concreto è accaduto. Juan Miranda è uno spagnolo classe 2000 attualmente del Real Betis. Entrato nel mirino del Milan come vice-Theo lo spagnolo tuttavia non ha voluto lasciare la Spagna in questa sessione di calciomercato estivo.

Il club rossonero lo ha cercato poiché all’interno della rosa rimane un ruolo da riempire come vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Ballo-Touré non è più del Milan, il giocatore è volato in Inghilterra al Fulham con un colpo last minute, ed ora rimane un’incognita in quel ruolo. Attualmente il giovane Bartesaghi, vivaio del Milan, potrà ricevere qualche minuto per essere testato, con più esperienza, invece, c’è anche Florenzi.

Ed è per questo che gli occhi dei dirigenti del Milan si sono posato su Juan Miranda. Lo spagnolo 23enne potrebbe essere una buona pedina come sostituo di Theo e, intervistato a ElDesmarque Betis, ha avuto modo di espriemere la sua opinione su un suo probabile futuro rossonero: “Ho ricevuto delle offerte, qui ora sto bene, ma nel calcio non si sa mai”.

Queste le parole dello spagnolo per cui, quasi sicuramente, il Milan si rifarà vivo nella finestra di Gennaio per portarlo a Milano. Eppure, che il club rossonero possa arrivare a dama e chiudere l’affare sembra tutt’altro che scontato. Ecco perché, alle parole di Miranda di apparente chiusura, potrebbe seguire una nuova strategia.

Se per il terzino del Betis si dovesse parlare di ‘caso chiuso’ per la prossima finestra di mercato, il nome papabile per andare a posizionarsi alle spalle di Theo sotto il punto di vista gerarchico, sarebbe quello di Alfonso Pedraza, classe ’96 ed elemento di sicuro affidamento del Villarreal. Il Milan lo già seguito in passato, di fatti tenendolo sotto stretta osservazione insieme a Miranda.