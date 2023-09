Accordo di massima, pronto il rinnovo: resta al Milan

Il Milan si conferma essere ancora una volta una squadra che punta molto sui giovani, pronto il rinnovo per il baby rossonero

Nell’ultima partita contro il Verona, i tifosi rossoneri hanno potuto ammirare l’esordio in Serie A di un giovane talento del settore giovanile, vale a dire Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005 è entrato al 75′ dell’ultimo match casalingo prendendo il posto di Alessandro Florenzi. Molti tifosi milanisti sia allo stadio che sui social hanno supportato l’esordio in Serie A del difensore scuola rossonera. Per lui l’emozione in uno stadio come San Siro deve essere stata molto grande ma non sono finite le notizie positive per lui.

Bartesaghi-Milan vicini al rinnovo di contratto

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan sta trattando il rinnovo con gli agenti (e pure la famiglia essendo ancora minorenne) del giocatore. La volontà del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di blindare questo giovane talento che sta cercando di ritagliarsi sempre di più un posto in prima squadra. Una bozza di accordo sarebbe già stata trovata e presto potrebbe esserci anche la formalizzazione.

D’altronde il Milan negli ultimi anni ha spesso dimostrato di non avere timore a lanciare in prima squadra molti giovani del suo settore giovanile. Bartesaghi è anche uno dei punti fermi della formazione Primavera allenata da Ignazio Abate. Si tratta inoltre di una squadra di ottimo livello che al momento è prima in classifica in campionato ancora a punteggio pieno con quattro successi su altrettante partite. Il terzino mancino si è già messo in mostra bene anche con la maglia della Nazionale Italiana Under 18.

Pioli sembra credere nelle sue qualità e vuole lavorarci per farlo crescere il più possibile. Nelle scorse settimane si era vociferato anche di una sua possibile partenza in prestito ma con questo rinnovo e l’esordio a San Siro sembra essere un’ipotesi già tramontata. Bartesaghi può così continuare a vivere il suo sogno di diventare in pianta stabile un membro del Milan e per farlo dovrà crescere in allenamento rubando ai più grandi i segreti del mestiere acquisendo la giusta esperienza.

Alcuni tifosi rossoneri sono rimasti ben impressionati anche dall’umiltà del baby rossonero che dopo il match di sabato ha lasciato San Siro a bordo di una Panda assieme ad un suo amico. Bartesaghi infatti non è ancora maggiorenne, compirà i 18 anni soltanto il prossimo 29 dicembre, motivo per il quale è ancora dipendente da amici e parenti per un passaggio.