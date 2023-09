Addio dopo le critiche: prendono Leao per 90 milioni

Rafael Leao, dopo le critiche degli ultimi giorni, sta sentendo risuonare diverse sirene di mercato per il proprio futuro

Il Milan ha trovato solamente lo 0-0 nel debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle. Un pareggio maturato dopo il grande sforzo offensivo dei rossoneri, sforzo che comunque è stato vano. Infatti la reazione di rabbia del Diavolo, maturata dopo la cocente sconfitta nel derby, non è servita a portare i tre punti a Milano. Di conseguenza Diavolo e Magpies si sono suddivisi equamente la posta in palio, dimostrando il momento un po’ a singhiozzo del Milan in questo avvio stagionale. Infatti i rossoneri hanno leggermente rallentato la propria corsa dopo le tre vittorie iniziali in campionato.

In particolare contro il Newcastle non ha brillato il reparto offensivo del Milan, mentre la difesa ha svolto bene il proprio lavoro. Per dovere di cronaca va ricordato che però gli inglesi hanno creato poco o nulla. Tornando al reparto offensivo, il Diavolo si è riscoperto in difficoltà dopo Inter e Newcastle. Nonostante ciò Pioli ha comunque deciso di mandare in campo il tridente Pulisic-Giroud-Leao nella sfida di San Siro contro il Verona, con lo statunitense che tornerà titolare. Tuttavia c’è chi è sembrato sfiduciato dopo il derby e la partita di Champions League. Infatti Leao ha più volte mostrato la sua frustrazione.

Leao, è sempre calciomercato: via per 90 milioni

Infatti il portoghese non voleva inizialmente ritirare il premio di MVP della serata, conscio della prestazione non all’altezza. Ciò dimostra in primo luogo la consapevolezza di Leao, anche se poi ha accettato comunque il premio. Inoltre l’attaccante è sembrato irrequieto, sia nel derby che con il Newcastle. Tutto ciò potrebbe dimostrare quanto riportato da Todofichajes.com: secondo il portale spagnolo Leao potrebbe partire in estate. Sul portoghese ci sarebbero gli occhi indiscreti di Liverpool e Real Madrid che vorrebbero rinnovare il proprio attacco.

Le due big del calcio europeo avrebbero messo Leao nel mirino per cercare una nuova stella che possa spiccare nel proprio reparto offensivo. Non è un segreto che su Leao ci siano diverse sirene di mercato, ma il Milan ad oggi lo considera incedibile. Tuttavia, come abbiamo imparato, il mercato non conosce assoluti e le sue vie sono infinite.

Ecco perché, ad una cifra adeguata, il Milan potrebbe anche pensare di privarsi del proprio numero 10. In particolare questa cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 90 milioni di euro, cifra non impossibile da offrire per Reds e Merengues, anche se ancora lontana dalla clausola presente nel contratto del calciatore. Dunque, secondo Todofichajes.com il futuro di Leao potrebbe presto migrare lontano da Milano: direzione Liverpool o Madrid.